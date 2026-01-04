Тела двоих детей нашли в колодце рядом с горкой

04 января 2026, 16:38

В Татарстане в колодце у горки нашли тела двоих детей

Фото: iStock/Motortion

Тела двоих детей нашли в колодце около несанкционированной горки в Менделеевске. Об этом 4 января сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.