Тела двоих детей нашли в колодце рядом с горкой
Тела двоих детей нашли в колодце около несанкционированной горки в Менделеевске. Об этом 4 января сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.
По факту гибели малолетних возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК: «Причинение смерти двум лицам по неосторожности».
В настоящее время надзорное ведомство проверяет органы местного самоуправления, которые могли не принять своевременных мер по устранению несанкционированных горок. Также проверяется организация, обслуживающая канализационные сети, и органы профилактики детской безнадзорности.
Ранее сообщалось, что в селе Новая Усмань Воронежской области двое мальчиков семи и восьми лет погибли, провалившись под лед.
