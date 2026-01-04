Выросло число пострадавших при взрыве в российском городе
Число пострадавших при пожаре и взрыве газа в жилом доме в Первоуральске выросло до трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых.
По его словам, все пострадавшие — женщины, которые проживали в этой многоэтажке. Сейчас они находятся в больнице, где врачи оказывают им необходимую помощь.
Собеседник агентства также отметил, что ЧП, вероятнее всего, произошло из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, и криминальных проявлений в нем нет.
Напомним, взрыва газа и впоследствии пожар произошли в жилом доме на улице Ильича. Информация об инциденте поступила на диспетчерский пульт в 13:43. Прибывшие на место спасатели эвакуировали семь человек. Изначально сообщалось о двух пострадавших.
