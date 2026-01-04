Выросло число пострадавших при взрыве в российском городе

04 января 2026, 16:56

Три женщины попали в больницу после взрыва газа в многоэтажке Первоуральска

Фото: iStock/Nataliya Rodina

Число пострадавших при пожаре и взрыве газа в жилом доме в Первоуральске выросло до трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых.