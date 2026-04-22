Попытка впечатлить женщину закончилась для россиянина больницей

В кафе Омска охранник избил посетителя после ошибки диджея
Фото: iStock/Iulianna Est

В Омске задержали охранника, который избил посетителя кафе после ошибки диджея. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону в своем телеграм-канале.



По версии следствия, все произошло в заведении на улице Андрианова. Мужчина встретил знакомую и, желая произвести на нее впечатление, заказал для нее цветы и музыку, но диджей проиграл не тот трек.

Недовольной посетитель пошел разбираться, после чего в конфликт вмешался охранник. Не сумев разрешить спор мирно, он несколько раз ударил потерпевшего. На кадрах с места происшествия видно, как мужчина упал на пол и не смог самостоятельно подняться.

В итоге пострадавший обратился в полицию и за медицинской помощью. Подозреваемым оказался ранее судимый 20-летний местный житель. Уголовное дело возбудили об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Лидия Пономарева

