Попытка застрелить полицейских кончилась для мужчины тюрьмой
В Омской области возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего сельчанина, открывшего стрельбу по сотрудникам полиции. Инцидент, по данным регионального управления СКР, произошел вечером 16 июня, пишет «Лента.ру».
По версии следствия, мужчина, длительное время конфликтовавший с соседями, встретил прибывших по вызову правоохранителей ружейным огнем. Кроме того, злоумышленник обстрелял окна соседнего домовладения. К счастью, никто из находившихся рядом людей не пострадал.
Подозреваемому предъявили обвинение по двум статьям УК РФ — посягательство на жизнь представителя власти (ст. 317) и покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105). Максимальное наказание по совокупности преступлений может составить до 20 лет лишения свободы.
На месте происшествия следователи провели осмотр, изъяли вещественные улики. В ходе обыска в доме фигуранта обнаружили и конфисковали ружье и карабин, которые, предположительно, использовались при нападении. Расследование продолжается.
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