Попытка застрелить полицейских кончилась для мужчины тюрьмой

17 июня 2026, 16:28

Мужчину задержали за стрельбу по полицейским в Омской области

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Омской области возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего сельчанина, открывшего стрельбу по сотрудникам полиции. Инцидент, по данным регионального управления СКР, произошел вечером 16 июня, пишет «Лента.ру».