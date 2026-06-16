Во Владикавказе неизвестный застрелил местного жителя в лесопарковой зоне

16 июня 2026, 01:34

Фото: iStock/ipopba

Во Владикавказе неизвестный застрелил мужчину в лесопарковой зоне. Об этом сообщило СУ СК России по Северной Осетии.





Трагедия случилась вечером 13 июня 2026 года на территории, прилегающей к улице Кабардинской. Злоумышленник выстрелил в местного жителя из огнестрельного оружия, а затем уехал c места преступления на машине российского производства.



