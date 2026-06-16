Во Владикавказе неизвестный застрелил местного жителя в лесопарковой зоне
Во Владикавказе неизвестный застрелил мужчину в лесопарковой зоне. Об этом сообщило СУ СК России по Северной Осетии.
Трагедия случилась вечером 13 июня 2026 года на территории, прилегающей к улице Кабардинской. Злоумышленник выстрелил в местного жителя из огнестрельного оружия, а затем уехал c места преступления на машине российского производства.
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Раненого доставили в больницу, где ему оперативно оказали помощь. К сожалению, спасти пострадавшего не удалось — он скончался от травм. В соцсетях появились утверждения, что погибшим мог быть 18-летний юноша, которого застрелили за долг в 3,5 тысячи рублей.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве. В настоящий момент следователи и криминалисты уже осмотрели место инцидента и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для задержания причастного лица.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Сургуте установили личность мужчины, который напал на девочку-подростка во время уличного конфликта. Полицейские заинтересовались ситуацией после того, как в Интернете появилось видео, на котором взрослый в ходе перепалки применяет силу к несовершеннолетней.