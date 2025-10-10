«Попросила присмотреть за детьми»: Учительница завлекла 12-летнего мальчика к себе домой и совратила его

10 октября 2025, 03:31

The Post: В Новой Зеландии учительницу обвинили в совращении 12-летнего школьника

Фото: iStock/Iana Pronicheva

В Новой Зеландии начали судебный процесс над 53-летней школьной учительницей. Женщину обвиняют в сексуальных отношениях с 12-летним учеником. Информацию о ходе разбирательства публикует новозеландское издание The Post.