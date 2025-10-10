«Попросила присмотреть за детьми»: Учительница завлекла 12-летнего мальчика к себе домой и совратила его
В Новой Зеландии начали судебный процесс над 53-летней школьной учительницей. Женщину обвиняют в сексуальных отношениях с 12-летним учеником. Информацию о ходе разбирательства публикует новозеландское издание The Post.
Иск против педагога подал непосредственно пострадавший. Он обратился в суд, когда вырос. По его словам, учительница совратила его в 2005-2006 годах — пострадавшему на тот момент было 12-13 лет. Женщина вступала с ребенком в интимную связь, позвав его к себе домой с просьбой присмотреть за ее детьми. Их «секретные отношения» продолжались около года.
Несколько свидетелей со стороны обвинения подтвердили, что школьник действительно в то время ходил к своей учительнице домой.
Обвиняемая полностью отрицает основные претензии истца, признавая лишь один непродолжительный поцелуй, который, по ее словам, инициировал сам подросток.
Судья отклонил ходатайство защиты о прекращении дела и назначил допрос дополнительных свидетелей.
Читайте также: