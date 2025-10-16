Во Владивостоке мужчина убил оставленную ему на передержку собаку и выкинул труп
Во Владивостоке мужчина убил собаку, которую знакомая отдала ему на передержку. Об этом сообщает Telegram-канал NEWS.VL.
Трагический инцидент произошёл в начале октября, когда 25-летняя жительница города Анна отдала своего той-пуделя по кличке Билли на временную передержку 27-летнему Борису. Спустя несколько дней он сообщил девушке, что собака якобы сбежала во время прогулки. Однако, как выяснилось позже, животное погибло по вине самого мужчины.
Анна, услышав о «побеге» питомца, немедленно начала поиски: распространила объявления в местных пабликах, обратилась за помощью к волонтёрам и проверила камеры видеонаблюдения поблизости. Однако никаких следов Билли не обнаружили. Более того, вскоре Борис перестал выходить на связь и игнорировал попытки девушки поговорить с ним.
Правда всплыла лишь спустя две недели, когда общий знакомый прислал Анне голосовое сообщение, в котором Борис признался в жестоком убийстве пса. По его словам, он «травмировал» собаку уже в первый день, после чего оставил её на крыше дома, где она несколько суток умирала. Затем он завернул тело в целлофановый пакет и выбросил в мусорный контейнер, после чего сообщил хозяйке ложную версию о побеге.
Анна уже обратилась в полицию с заявлением, предоставив аудиодоказательство. Однако, по её словам, на сегодняшний день уголовное дело не возбуждено, и каких-либо процессуальных действий в отношении Бориса не проводится.
Инцидент вызвал волну возмущения в соцсетях. Пользователи требуют привлечь мужчину к ответственности по статье о жестоком обращении с животными. Активисты и зоозащитники заявляют о намерении добиваться справедливости и контроля над ходом расследования.
