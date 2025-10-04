Популярная в Бразилии блогер погибла в свой день рождения
Бразильская блогерша Луана Араужо погибла в ДТП на трассе BR-116 в ночь на 26 сентября — трагедия произошла в день её 29‑летия. Об этом сообщает Diário de Pernambuco.
По информации издания, грузовик с помидорами выехал на встречную полосу, и при столкновении погибли три человека: сама Луана, её 36‑летний жених Корбиниан Денглер и 24‑летний риэлтор Хербсон Нунес Неграо.
Луана вела популярный аккаунт о моде, путешествиях и здоровом образе жизни и насчитывала более 93 тыс. подписчиков. Денглер был успешным немецким предпринимателем и владельцем сети спортзалов Happy Feet в Ресифи. Неграо приехал в город по деловым вопросам.
Колледж Санта‑София, где училась Луана, опубликовал прощальное обращение, назвав её «одной из самых ярких учениц». Полиция продолжает расследование — по предварительной версии, водитель грузовика мог потерять управление из‑за усталости или технической неисправности.
