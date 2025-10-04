Популярная в Бразилии блогер погибла в свой день рождения

04 октября 2025, 20:57

Pernambuco: блогер Луана Араужо погибла в ДТП в свой 29-й день рождения

Фото: istockphoto/TatianaNurieva

Бразильская блогерша Луана Араужо погибла в ДТП на трассе BR-116 в ночь на 26 сентября — трагедия произошла в день её 29‑летия. Об этом сообщает Diário de Pernambuco.