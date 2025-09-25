Популярный блогер из Осетии устроил экстремальный секс в кузове пикапа в Таиланде — видео
Полиция Таиланда разыскивает осетинского трэш‑блогера Георгия Дзугкоева за экстремальный секс с женщиной в кузове пикапа. Об этом пишет телеграм-нанал Mash.
Обозреватели опубликовали видео плотских утех. Дата съёмки не сообщается. Ролик появился в сети в последние дни.
Власти Пхукета посчитали его антирепутационным и объявили блогера в розыск. В случае задержания ему грозит штраф и депортация. Дзугкоев прославился фразой «Это моя мразь, это моя мразота» из другого видео, где он оскорбляет и унижает пожилую женщину на камеру.
