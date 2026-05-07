Популярный рэпер попал под арест за торговлю наркотиками
Американского рэпера Kodak Black (настоящее имя — Билл Кахан Капри) арестовали во Флориде по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает TMZ.
Капри обвиняют в продаже синтетического вещества, действующего как стимулятор. Как пояснил его адвокат Брэдфорд Коэн, арест связан с делом, возбужденным в ноябре прошлого года. Во время обыска автомобиля полицейские нашли отпечатки пальцев рэпера на бутылке из-под сиропа от кашля.
Защитник подчеркнул, что самого певца в машине не было. Коэн утверждает, что обвинения имеют слабую правовую основу, и намерен их оспорить.
Издание отмечает, что музыкант не раз попадал в поле зрения полиции — его задерживали за хранение наркотиков и оружия, а также за нападение, побои и незаконное проникновение.
Kodak Black стал популярным после выхода четвертого микстейпа Lil B.I.G. Pac. В 2017 году он выпустил дебютный студийный альбом Painting Pictures. Артист сотрудничал с Future, A Boogie Wit da Hoodie, Young Thug, Jeezy и Bun B.
