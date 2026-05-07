Школьника без сознания обнаружили на улице российского города
Школьника обнаружили без сознания на улице Шехурдина в Саратове. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник.
Очевидцы вызвали медиков, которые доставили подростка в больницу. Врачи оценили состояние юного пациента как тяжелое.
В областном минздраве подтвердили информацию о госпитализации несовершеннолетнего, а также отметили, что сейчас специалисты оказывают ему всю необходимую помощь.
Что именно произошло, пока неизвестно. По данным ИА «Взгляд-инфо», юноше стало плохо.
Ранее сообщалось, что в городе Шуя Ивановской области толпа подростков жестоко избила 11-летнюю девочку. Ее обвинили во лжи и краже электронной сигареты. После этого школьницу заставили на коленях извиняться перед «компанией Семена».
