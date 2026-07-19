Популярное место в Париже охватил огонь
В Париже полиция задержала 23-летнего мужчину, умышленно устроившего пожар в Булонском лесу. Об этом сообщает агентство AFP.
Инцидент произошел поздним вечером 17 июля на западе французской столицы. По версии следствия, злоумышленник планировал вызвать крупное возгорание в знаменитом парковом массиве.
Прибывшие на место полицейские обнаружили горящую стопку хвороста — пламя уже успело перекинуться на одно из деревьев. Пожар удалось потушить с помощью огнетушителей. Подозреваемого оперативно вычислили и задержали. В настоящее время ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего.
Булонский лес — популярное место для отдыха, пикников, пробежек и велопрогулок, известное своими историческими достопримечательностями.
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