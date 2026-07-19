Маньяк надругался над телом своей жертвы, расчленил его и выбросил в реку

19 июля 2026, 09:03

В Индии задержали мужчину, который убил женщину и надругался над ее телом

Фото: iStock/Петр Ткаченко

В индийском штате Чхаттисгарх мужчина убил женщину, надругался над ее трупом, расчленил останки и выбросил в реку. Об этом сообщает издание The Times of India.