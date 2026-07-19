Маньяк надругался над телом своей жертвы, расчленил его и выбросил в реку
В индийском штате Чхаттисгарх мужчина убил женщину, надругался над ее трупом, расчленил останки и выбросил в реку. Об этом сообщает издание The Times of India.
Преступление произошло ночью 6 июля в округе Беметара. По версии полиции, 42-летний Рампрасад Сонвани проник в дом жертвы с намерением изнасиловать ее. Когда потерпевшая оказала сопротивление, злоумышленник забил ее лопатой. После убийства он надругался над телом, расчленил его с помощью пилы и оставил останки на ночь в своей хижине, а на следующий день выбросил в реку Шивнатх.
Обезображенные части тела матери обнаружил ее сын, после чего обратился в полицию. Задержанный признался в содеянном и заявил, что также похитил из дома жертвы деньги. Правоохранители установили, что ранее его уже судили за убийство в 2017 году.
До этого сообщалось, что полиция индийского штата Мадхья-Прадеш задержала жениха прямо во время свадебной церемонии после того, как другая женщина обвинила его в изнасиловании под предлогом обещания жениться.
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