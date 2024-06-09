Популярного ведущего Би-би-си нашли мертвым

Фото: iStock/Soumen Hazra
Пропавший на греческом острове Сими популярный ведущий Би-би-си Майкл Мосли (Michael Mosley) найден мертвым. Об этом сообщает ERTNews.
Отмечается, что ведущий пропал с вечера среды, 5 июня. 67-летний Мосли отправился купаться и возвращался пешком с труднодоступного пляжа.
Его тело обнаружили на ограде на пляже Агия Марина. Телеоператор ERT во время съемки заметил блестящий предмет, сосредоточился на объекте, увеличил масштаб отснятого видео и увидел, что на камнях лежит мертвый Мосли.
Вместе со съемочной группой телевидения на месте происшествия находился мэр острова. В настоящее время ожидаются результаты судмедэкспертизы.
Читайте также:
Учителя английского арестовали за сексуальное насилие над восьмилетней ученицей
Полицию Чехии привели в повышенную готовность из-за угрозы теракта
В Подмосковье 10-летняя девочка стала жертвой педофила при покупке хот-дога
Его тело обнаружили на ограде на пляже Агия Марина. Телеоператор ERT во время съемки заметил блестящий предмет, сосредоточился на объекте, увеличил масштаб отснятого видео и увидел, что на камнях лежит мертвый Мосли.
Вместе со съемочной группой телевидения на месте происшествия находился мэр острова. В настоящее время ожидаются результаты судмедэкспертизы.
Читайте также:
Учителя английского арестовали за сексуальное насилие над восьмилетней ученицей
Полицию Чехии привели в повышенную готовность из-за угрозы теракта
В Подмосковье 10-летняя девочка стала жертвой педофила при покупке хот-дога
Екатерина Коршунова