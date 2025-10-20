Российская школьница наказала годами насиловавшего ее отчима
В Москве арестовали мужчину, который годами насиловал дочь сожительницы
В Москве арестовали жителя Ростовской области, подозреваемого в многолетнем изнасиловании дочери сожительницы. Об этом в своем сообщила пресс-служба столичного СУ СК.
По версии следствия, в период с 2016 до 2025 года мужчина совершал развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы. Первый такой инцидент произошел, когда ей было семь лет. Когда девочке исполнилось шестнадцать, она обратилась в полицию, где обо всем рассказала.
В настоящий момент педофил находится в СИЗО. Его действия квалифицировали по нескольким статьям. Следователи собирают доказательства его вины.
Читайте также: