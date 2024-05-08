В Подмосковье девочка на велосипеде попала под колеса грузовика

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Девочка-подросток погибла, оказавшись под колесами грузовика в Воскресенском районе Московской области.
Информация об этом появилась в Telegram-канале ГУ МВД России по региону. Согласно сообщению, трагедия произошла у дома на Центральной улице в деревне Чемодурово.
11-летняя девочка ехала на велосипеде по краю дороги и попала под колеса грузового автомобиля «Камаз», двигавшегося в том же направлении.
Ребенок скончался на месте происшествия. В настоящее время проводится проверка с целью выяснения обстоятельств случившегося.
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11-летняя девочка ехала на велосипеде по краю дороги и попала под колеса грузового автомобиля «Камаз», двигавшегося в том же направлении.
Ребенок скончался на месте происшествия. В настоящее время проводится проверка с целью выяснения обстоятельств случившегося.
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Артем Кузьмин