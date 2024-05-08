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В Подмосковье девочка на велосипеде попала под колеса грузовика

В Подмосковье КамАЗ сбил насмерть 11-летнюю девочку на велосипеде
08 мая 2024, 21:44
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Девочка-подросток погибла, оказавшись под колесами грузовика в Воскресенском районе Московской области.
Информация об этом появилась в Telegram-канале ГУ МВД России по региону. Согласно сообщению, трагедия произошла у дома на Центральной улице в деревне Чемодурово.

11-летняя девочка ехала на велосипеде по краю дороги и попала под колеса грузового автомобиля «Камаз», двигавшегося в том же направлении.



Ребенок скончался на месте происшествия. В настоящее время проводится проверка с целью выяснения обстоятельств случившегося.

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Дебошир попытался открыть дверь во время полета из Еревана в Москву
08 мая 2024, 20:09

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

На борту самолета «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс из Еревана в Москву, произошел инцидент, из-за которого пришлось совершить аварийную посадку.
Как сообщает РЕН ТВ, один из пассажиров во время полета пытался открыть аварийную дверь.

Свидетели сообщили, что во время подъема воздушное судно, молодой человек, находившийся в конце салона, подошел к аварийной двери и стал дергать за ручку.

«Этот парень идет к стюардессе, я видел, как он подходил, перешел за штору, толкнул стюардессу и что-то начал делать. Я моментально подскочил с места в течение трех секунд. Светилась лампочка, дверь была повернута на 90 градусов», — рассказал один из пассажиров, который помог остановить нарушителя.
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#сочи
#человек
#петербург
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Паразит съел часть мозга Кеннеди-младшего
08 мая 2024, 17:04

Фото: сайт Роберта Кеннеди-младшего

В мозге американского политика Роберта Кеннеди-младшего, который заявил о своем намерении участвовать в выборах президента США в качестве независимого кандидата, предположительно был обнаружен мертвый паразит, который, вероятно, съел часть его мозга, пишет издание New York Times.
New York Times ссылается на комментарии самого Кеннеди-младшего, которые указывают, что врачи предположили, будто аномалия на его мозговых снимках могла быть вызвана червем, который проник в мозг, съел его часть, а потом умер.

Поначалу политик обратился к врачам из-за проблем с памятью и замутненностью сознания. На снимках выявились темные пятна, которые изначально были приписаны опухоли. Нейрохирурги, исходя из описаний Кеннеди-младшего, предположили, что в его мозге обитает личинка свиного цепня. Некоторые врачи высказали сомнения относительно того, что паразит действительно мог съесть часть его мозга.

Кроме этого, Кеннеди-младший страдал от других серьезных недугов, включая отравление ртутью из-за употребления рыбы с высоким содержанием этого металла в пищу. Также он неоднократно госпитализировался из-за эпизодов фибрилляции предсердий. Врачи отмечают, что как паразитарные инфекции, так и отравление ртутью могут нанести вред мозгу, но в некоторых случаях пациенты полностью выздоравливают.

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#всу
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В петербургской школе в рюкзаке шестиклассника взорвалась граната для страйкбола
08 мая 2024, 16:53

Фото: istockphoto/by sonmez

В рюкзаке ученика шестого класса школы № 635 в Санкт-Петербурге взорвалась граната. К счастью не боевая, а страйкбольная — точная копия противопехотной РГД.
После чрезвычайного происшествия в учебное заведение на Планерной улице приехали полицейские и пожарные, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Удачно, что граната не сдетонировала в тот момент, когда рюкзак был за спиной у мальчика. На парте, где стоял рюкзак, после разрыва игрового боеприпаса остался выжженный след.

По информации телеграм-канала, ребёнок купил гранату для страйкбола в магазине и принёс в школу, чтобы похвастаться перед одноклассниками. Вероятно, чека расшаталась от тряски, и граната сдетонировала в рюкзаке. По факту инцидента проводится проверка.

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#полицейские
#происшествия
#санкт-петербург
#школа
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Задержан бойца ММА, въехавший на Porshe в разводную часть моста в Петербурге
08 мая 2024, 16:22

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Москве сотрудники петербургской полиции задержали бойца ММА Ибрагима Исламова. В ночь на 25 апреля, будучи за рулём автомобиля Porshe, он выехал на встречную полосу и врезался в разводную часть Троицкого моста в Санкт-Петербурге.
После этого горе-водитель сбежал с места аварии, предварительно накрутив несколько нервных кругов под камерами видеонаблюдения, сообщает сетевое издание «Рен ТВ». Выяснилось, что дорогую иномарку нарушитель взял в аренду. После изучения записей видеокамер его быстро вычислили. Это оказался 25-летний боец ММА Ибрагим Исламов.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Петербургские полицейские задержали Исламова в ходе служебной командировки в Москву. Он находился в съёмной квартире на Люблинской улице.

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#санкт-петербург
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Мигрант едва не убил заступившегося за девушку ветерана СВО
08 мая 2024, 16:03

Фото: iStock/zoka74

В Подмосковье двое граждан Таджикистана напали на ветерана спецоперации, который заступился за девушку.
По данным Telegram-канала Readovka, военнослужащий приехал в отпуск и пошел с товарищем в ресторан. В заведении к ним подбежала девушка и попросила помочь ее подруге, которую удерживали на улице двое таджиков.

Как отметил боец, он не мог остаться в стороне, вышел и увидел, что один из мигрантов схватил девушку за горло. Мужчина потребовал отпустить ее. В ответ мигранты обложили его отборным матом, после чего накинулись на него с кулаками.

Один из них три раза пырнул бойца ножом в спину. Мужчине удалось спастись, когда он упал и начал терять сознание, иностранцы сбежали.

Задержать их пока не удалось. Сам боец через несколько дней отправиться обратно в зону спецоперации.

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Жителя Иваново похитили, избили и голым оставили умирать на улице
08 мая 2024, 15:53

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении двух ранее судимых местных жителей. Они обвиняются в похищении человека, повлекшем за собой по неосторожности смерть потерпевшего.
Как установили следователи, вечером 5 мая злоумышленники приехали в Иваново к своему знакомому, сообщает телеграм-канал регионального Следственного управления СК России. Они насильно вывели его из квартиры, посадили в автомобиль и отвезли в район деревни Крюково Ивановского района.

Там фигуранты вывели потерпевшего из машины и избили его, нанеся множественные удары по голове и телу. Затем они заставили мужчину полностью раздеться. Забрав себе его одежду, они оставили избитого на улице. Тело 59-летнего потерпевшего нашли наутро местные жители.

Оба фигуранта задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 126 УК РФ. Следствие ходатайствует об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

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#следствие
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#рф
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В Череповце мужчина бросил презервативы в чаны со святой водой в трех храмах
08 мая 2024, 15:09

Фото: iStock/Lovkiy

В Череповце Вологодской области мужчина бросил использованные презервативы в чаны со святой водой в трех храмах. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, служители храма Рождества Христова заметили презервативы в чане во время замены святой воды. Они сразу вызвали полицию. После этого подобные находки обнаружили ещё в двух городских церквях.

Предполагается, что таким образом мужчина хотел поддержать движение ЛГБТ* и устроить конфликт с Русской православной церковью. Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. Его оперативно задержали. Сейчас с ним работают психологи и сотрудники Следственного комитета.

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*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России
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#сотрудники
#лгбт
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Мигранта обвинили в попытке похищения 12-летней россиянки
08 мая 2024, 14:31

Фото: iStock/Rafa Jodar

Полиция задержала в Набережных Челнах приезжего из Таджикистана, которого обвинили в попытке похищения ребенка.
По данным Telegram-канала Mash, отец 12-летней школьницы сообщил полиции о жалобе ребенка. По словам дочери, неизвестный мужчина на машине уговаривал ее сесть в салон. При этом водитель был нетрезв.

Обвиняемый заявил, что не говорил такого «девушке». Но его прервали участники допроса, заявив, что речь идёт о маленькой девочке. По словам мужчины, он просто спросил, до которого часа работает местный магазин.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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#мигрант
#суд
#ребёнок
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В Москве найдена мертвой жена депутата, которая обвиняла супруга в избиении
08 мая 2024, 13:28

Фото: iStock/Artem_Furman

В Москве скончалась жена депутата «Единой России» Анастасия Дёмина.
По данным Telegram-канала «Baza», 42-летняя Дёмина умерла в понедельник. В начале этого года она сломала плечо и долго мучалась от боли. По словам семьи, в последнее время они усилились.

Женщина пила много обезболивающих и говорила о частых панических атаках. В понедельник Демина уснула, дети укрыли её и пошли гулять, а когда вернулись, она была мёртва. Точная причина смерти пока неизвестна.

В конце февраля Демина рассказала, что ее муж — депутат от «Единой России» в Бабушкинском районе Валерий Демин, ее избил. Она написала заявление в полицию, но по совету коллег из ЕР забрала его.

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