Вертолёт с гражданами США на борту разбился в Кении
В центральной части Кении, неподалёку от горы Ололокве, потерпел крушение вертолёт с туристами. По информации Управления гражданской авиации страны, на борту находились не менее семи человек.
В числе погибших — пять граждан США, а также директор службы разведки Эквадора Микеле Сенси‑Контуджи и его жена Стефани. Среди американцев перелёт совершал генеральный директор испаноязычной телекомпании Telemubdo Хосе Суарес. Министр транспорта Эквадора Роберто Луке выразил соболезнования семье погибших.
«Сегодня Микеле и Стефани слишком рано покинули нас. Мысленно мы с их семьёй, особенно с их детьми и родителями», — написал он в соцсети Х.Ранее в американском штате Техас потерпел крушение вертолёт AH-64 Apache. Авиакатастрофа произошла в населённом пункте Саладо.