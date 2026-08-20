Вертолёт с гражданами США на борту разбился в Кении

20 августа 2026, 00:43

Фото: iStock/MMADIA

В центральной части Кении, неподалёку от горы Ололокве, потерпел крушение вертолёт с туристами. По информации Управления гражданской авиации страны, на борту находились не менее семи человек.





В числе погибших — пять граждан США, а также директор службы разведки Эквадора Микеле Сенси‑Контуджи и его жена Стефани. Среди американцев перелёт совершал генеральный директор испаноязычной телекомпании Telemubdo Хосе Суарес. Министр транспорта Эквадора Роберто Луке выразил соболезнования семье погибших.



«Сегодня Микеле и Стефани слишком рано покинули нас. Мысленно мы с их семьёй, особенно с их детьми и родителями», — написал он в соцсети Х.