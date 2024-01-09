«Сделал замечание за шум»: в Тюмени группа молодых людей жестоко избила ветерана СВО

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В Тюмени сотрудники правоохранительных органов выясняют участников и обстоятельства уличной драки, в которой пострадал, предположительно, ветеран специальной военной операции. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УМВД РФ по Тюменской области.
В телеграм-канале «ЧС Тюмень» появилось видео, где несколько парней избивают лежащего мужчину. В комментарии к публикации жена пострадавшего пояснила, что ее супруг, участник спецоперации, вышел из машины и сделал замечание компании, которая шумела и хамила людям, за что и был избит. Мужчина «без сознания находился на улице».
«В 1.45 было принято сообщение от медиков, что поступил мужчина 1997 года рождения с телесными повреждениями. Проводится проверка, выясняются обстоятельства и участники конфликта, после этого будет дана правовая оценка случившемуся в соответствии с законом», — пояснили в пресс-службе.
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