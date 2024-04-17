Порезавший обивку в новом автобусе подросток попал на видеокамеру

В Мострансавто призвали пассажиров соблюдать правила поведения в автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Министерство опубликовало видео из салона нового автобуса «Нефаз», курсирующего по межмуниципальному маршруту №58 «деревня Ловцы – Коломна (автовокзал Голутвин)». На установленную в автобусе видеокамеру попал молодой человек, который, считая, что его не видят, порезал спинку сидения.
Там добавили, что быстро обивка не заменяется, поэтому пассажиры долгое время вынуждены ездить в неопрятном салоне. Кроме того, на замену будут потрачены ресурсы, которые могли бы пойти на улучшение работы транспорта.
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«Мы не можем публиковать лица наших пассажиров. Но если родители несовершеннолетнего парня узнали своего ребёнка, очень просим разъяснить ему, что такое поведение недопустимо. Сейчас по факту вандальных действий неустановленного лица проводится проверка. Подано заявление в правоохранительные органы», – сказали в Мострансавто.
Там добавили, что быстро обивка не заменяется, поэтому пассажиры долгое время вынуждены ездить в неопрятном салоне. Кроме того, на замену будут потрачены ресурсы, которые могли бы пойти на улучшение работы транспорта.
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Лора Луганская