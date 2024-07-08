Порно-ролик включился во время речи министра Ставрополя в медуниверситете

Фото: IStock/Lacheev
На выпускном Ставропольского государственного медуниверситета посреди речи министра выпускникам показали порно-ролик. Видео опубликовал «Блокнот Ставрополь».
Во время речи политика внезапно включился ролик с нецензурным содержание, который продлился несколько секунд и сменился флагом России. В зале помимо студентов присутствовали их родители, профессора. Некоторые успели заснять инцидент на телефон.
Руководство ВУЗа объяснило произошедшее хакерской атакой.
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