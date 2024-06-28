Силовики пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова

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В Махачкале сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По данным источника, эти обыски связаны с расследованием дела о терактах в Дагестане. Информации о задержаниях пока нет.
Вечером 23 июня в Дагестане произошли два теракта: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС.
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