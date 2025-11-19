В Томске с железнодорожного пути сошли тепловоз со снегоуборочной машиной
В Томске произошел сход с рельсов тепловоза и снегоуборочной машины. Инцидент случился ночью на станции Томск-Северный в Октябрьском районе города, передает РИА Новости.
Уточняется, что подвижной состав не опрокинулся при сходе с железнодорожного пути. Движение по станции не прерывалось, задержек в графике движения поездов также не возникло.
В настоящий момент уже начались восстановительные работы. Причины инцидента устанавливаются.
Томская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности железнодорожного транспорта.
