В Томске с железнодорожного пути сошли тепловоз со снегоуборочной машиной

Фото: iStock/Vitaliy Shkadinov

В Томске произошел сход с рельсов тепловоза и снегоуборочной машины. Инцидент случился ночью на станции Томск-Северный в Октябрьском районе города, передает РИА Новости.



Уточняется, что подвижной состав не опрокинулся при сходе с железнодорожного пути. Движение по станции не прерывалось, задержек в графике движения поездов также не возникло.

В настоящий момент уже начались восстановительные работы. Причины инцидента устанавливаются.

Томская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности железнодорожного транспорта.

