Полиция установила личность стрелявшего из автомата в тюменском ЖК «Домашний»
Вечером во вторник в жилом комплексе «Домашний» раздались выстрелы. Полиция Тюменской области установила личность мужчины, который стрелял из охолощенного автомата. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации, группа мужчин находилась в ресторане, когда один из них открыл огонь. В чате жильцов комплекса сообщают, что ситуация привлекла внимание многих. Правоохранительные органы отметили, что никто не пострадал. Оружие изъято, а действия виновного получат правовую оценку после выяснения всех обстоятельств.
