Полиция установила личность стрелявшего из автомата в тюменском ЖК «Домашний»

Фото: iStock/Dzurag

Вечером во вторник в жилом комплексе «‎Домашний» раздались выстрелы. Полиция Тюменской области установила личность мужчины, который стрелял из охолощенного автомата. Об этом пишет РИА Новости.



Согласно информации, группа мужчин находилась в ресторане, когда один из них открыл огонь. В чате жильцов комплекса сообщают, что ситуация привлекла внимание многих. Правоохранительные органы отметили, что никто не пострадал. Оружие изъято, а действия виновного получат правовую оценку после выяснения всех обстоятельств.

Дарья Осипова

