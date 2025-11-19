Мужчина разозлился из-за вердикта и спустил штаны, решив самоублажиться в зале суда
Британец устроил непристойный инцидент во время судебного заседания. Обвиняемый обнажил интимные части тела и начал выкрикивать оскорбления, шокировав присутствующих. Об этом сообщает Worcester News.
35-летнего Ли Тейлора арестовали в ноябре, после чего он подал прошения об освобождении под залог.
При этом ранее мужчина уже полностью признал вину по огромному количеству обвинений. Среди них были непристойное обнажение, кража, нападение на сотрудника экстренных служб и полицейского, а также нарушение общественного порядка.
Подсудимый присутствовал на слушании, не выходя из тюремной камеры. Его подключили по видеосвязи.
Во время трансляции Тейлор стал выкрикивать оскорбления, когда его ходатайство отклонили. Одновременно с этим он спустил штаны и начал ублажать себя — вскоре соединение прервали, чтобы не травмировать присутствующих непристойными кадрами.
Прокурор отметил, что многие в зале суда находились в расстроенных чувствах после увиденного. Суд приговорил Тейлора к одному году и двум месяцам тюремного заключения за все совершенные преступления.