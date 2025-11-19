Мужчина разозлился из-за вердикта и спустил штаны, решив самоублажиться в зале суда

19 ноября 2025, 03:24

Worcester News: Британец разозлился на вердикт и спустил штаны в зале суда

Фото: iStock/milosljubicic

Британец устроил непристойный инцидент во время судебного заседания. Обвиняемый обнажил интимные части тела и начал выкрикивать оскорбления, шокировав присутствующих. Об этом сообщает Worcester News.





35-летнего Ли Тейлора арестовали в ноябре, после чего он подал прошения об освобождении под залог.



При этом ранее мужчина уже полностью признал вину по огромному количеству обвинений. Среди них были непристойное обнажение, кража, нападение на сотрудника экстренных служб и полицейского, а также нарушение общественного порядка.



