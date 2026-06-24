Порноиндустрии грозят проверки в России

24 июня 2026, 11:49

Baza: В России будут массово проверять авторов интим-контента

Фото: istockphoto/Rawf8

Правоохранительные органы инициировали серию рейдов в отношении моделей, распространяющих порнографические материалы в интернете. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на собственные источники.