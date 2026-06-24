Порноиндустрии грозят проверки в России
Правоохранительные органы инициировали серию рейдов в отношении моделей, распространяющих порнографические материалы в интернете. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, в настоящее время сотрудники силовых структур активно мониторят аккаунты девушек в социальных сетях, выявляя фото- и видеозаписи интимного характера. Целью проверок является пресечение незаконного оборота порнографического контента.
Первой фигуранткой дела стала известная по скандальному эфиру ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина. Вслед за ней правоохранители задержали 24-летнюю порномодель Анастасию Овсянникову, работающую под псевдонимом Настя Холод. Установили, что девушки совместно участвовали в создании материалов для взрослых.
Кроме того, при расследовании задержали продюсера дуэта — Людвига Кричкера. Следствие полагает, что через его каналы связи можно получить доступ к обширной базе данных других блогерш, вовлеченных в производство аналогичного контента. В ближайшее время не исключаются новые задержания.
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