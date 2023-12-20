Порноактриса описала эмоции перед первой съемкой в карьере

Фото: istock / fabioderby
Порнозвезда Черри Кисс рассказала про эмоции, который она испытывала перед первой съемкой в карьере. Подробности она раскрыла в подкасте, выпуск которого доступен на YouTube-канале Holly Randall Unfiltered.
Она поделилась, что в начале карьеры не понимала как устроена индустрия, но хотела много чего попробовать.
Девушка отметила, что не сожалеет ни по одной съемки в своей карьере.
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«Я не чувствовала скованность, мне было весело, я не чувствовала себя так, будто не знаю, что я делаю. Я просто приступила к делу», — поделилась Кисс воспоминаниями о своем первом опыте съемки в фильме для взрослых.
Девушка отметила, что не сожалеет ни по одной съемки в своей карьере.
Ранее продавец секс-шопа рассказал о раздражающих привычках посетителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак