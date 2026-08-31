Порнозвезду взяла полиция вместе с главой мафии в Японии
В Токио задержали главу якудзы Сэту Сугавару и порноактрису Сэйко Абэ по подозрению в хранении наркотиков. Об этом 26 августа сообщил Tokyo Reporter.
По данным издания, Сугавара, связанный с крупнейшим мафиозным синдикатом Японии «Ямагути-гуми» и предположительно являющийся его лидером, находился под наблюдением полиции. Правоохранители установили, что мужчина регулярно посещал одну из гостиниц в районе Тосима.
Задержание криминального авторитета произошло 14 июля в одном из номеров отеля, где он находился вместе с актрисой взрослых фильмов Сэйко Абэ. При обыске под простынями и на прикроватной тумбочке обнаружили 0,7 грамма кокаина.
На допросе Сугавара признал, что наркотик принадлежит ему. Его спутница отрицает свою причастность к инциденту. Обоим предъявили обвинения в хранении запрещённых веществ. Издание также отмечает, что в прошлом Абэ была успешной пловчихой и считалась вундеркиндом, однако в 20 лет ей пришлось завершить 17-летнюю спортивную карьеру из-за травмы.
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