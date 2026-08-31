Порнозвезду взяла полиция вместе с главой мафии в Японии

31 августа 2026, 12:29

Tokyo Reporter: полиция задержала главу японской якудзы

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Токио задержали главу якудзы Сэту Сугавару и порноактрису Сэйко Абэ по подозрению в хранении наркотиков. Об этом 26 августа сообщил Tokyo Reporter.