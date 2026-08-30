Россиянка пыталась тайно провезти в багаже 32 морские игуаны, но ее задержали

30 августа 2026, 04:43

В столице Эквадора полиция задержала россиянку с 32 морскими игуанами в багаже

Фото: iStock/daboost

В столице Эквадора задержали гражданку России с 32 морскими игуанами в багаже. Женщина перевозила морских ящериц с Галапагосских островов, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.