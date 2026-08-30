Россиянка пыталась тайно провезти в багаже 32 морские игуаны, но ее задержали
В столице Эквадора задержали гражданку России с 32 морскими игуанами в багаже. Женщина перевозила морских ящериц с Галапагосских островов, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Россиянку задержали по подозрению в нелегальной торговле дикими животными. Операцию организовали совместно с прокуратурой и природоохранными службами, которые сейчас идентифицируют рептилий и обеспечивают их защиту.
Полиция не раскрыла, откуда именно были вывезены морские игуаны и куда их планировали доставить. Напомним, что эти животные – эндемичный вид Галапагосов, охраняемый государством. От своих сухопутных собратьев они отличаются тем, что проводят большую часть жизни в воде и там же добывают себе пищу.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Кызыле спасатели эвакуировали 61-летнюю женщину с горы Догээ. Она получила травму ноги во время восхождения.
Читайте также: