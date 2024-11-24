Стало известно, когда США хотели пригласить Украину в НАТО

Фото: сайт НАТО
Действующий хозяин Белого дома Джо Байден рассматривал публичное приглашение Украины в альянс НАТО после победы республиканца Дональда Трампа на выборах, пишет агентство Bloomberg.
«Администрация Байдена также рассматривала возможность публичного призыва к официальному приглашению [Киева] в НАТО, но решила этого не делать, учитывая малую вероятность успеха [этого призыва] в краткосрочной перспективе», — сказано в публикации.
Дональд Трамп победил на выборах 5 ноября. Одним из его обещаний было прекратить конфликт на Украине «за сутки». Эксперты предполагают, что переговоры России с Украиной могут пройти уже 21 января, то есть на следующий день после инаугурации Трампа.
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Никита Кротов