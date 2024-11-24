На Украине ответили, почему Франция не побоялась разрешить Киеву бить по РФ

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Париж разрешил киевскому режиму бить по РФ дальнобойными ракетами Франции, поскольку думает, что российская сторона будет наносить удары только по Украине, пишет украинская журналистка Диана Панченко в соцсети.
«Французское правительство знает, что ответ России будет направлен на Украину, а не на них», — считает Панченко.Перед этим главный французский дипломат Жан-Ноэль Барро говорил, что Украина может пользоваться дальнобойными ракетами Франции для ударов по РФ.
Он намекнул, что Украину могут пригласить в НАТО и отметил, что союзники ведут работу по сближению позиций. В свою очередь российский дипломат Мария Захарова подчеркнула, что французская сторона лишь добивает Украину своими высказываниями.
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