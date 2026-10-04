Porsche Cayenne, купленный москвичкой за 9,78 млн, оказался в розыске Интерпола
Москвичка купила Porsche Cayenne за миллионы, а машина оказалась в розыске Интерпола. Подробности приводит РЕН ТВ.
Девушка приобрела иномарку в фирме в Санкт-Петербурге в июле 2024 года. Спустя два года, в сентябре 2026-го, сотрудники ДПС остановили автомобиль на Тверской улице в Москве.
Полицейские сообщили владелице, что транспортное средство находится в розыске по линии Интерпола. Машину изъяли. Москвичка направила продавцу досудебную претензию с требованием вернуть 9,78 млн рублей.
В компании отказались выплачивать деньги. Представители фирмы заявили, что на момент совершения сделки сведения о розыске автомобиля отсутствовали. Тогда владелица обратилась в полицию. Она рассчитывает на возмещение причинённого ущерба.
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