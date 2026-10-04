Под Саратовом «ВАЗ-2114» вылетел с дороги и перевернулся, водитель погиб
В Саратовской области водитель «ВАЗ-2114» погиб при опрокидывании автомобиля. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.
Как уточнили в ведомстве, за рулём легковушки находился мужчина 1997 года рождения. Вблизи посёлка Октябрьский рулевой не справился с управлением, и машина на полном ходу съехала с дороги. После этого транспортное средство опрокинулось.
В результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Пассажира 1999 года рождения доставили в больницу и госпитализировали. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось об инциденте под Костромой. Там 80-летний водитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе.
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