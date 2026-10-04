Пилот Flydubai, устроивший кровавую бойню в небе, раскрыл свой зловещий замысел
Оманский пилот, устроивший кровавую бойню в небе, на допросе раскрыл свой замысел. Он хотел направить самолёт прямо в терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этой версии сообщает журналист 12-го израильского телеканала Амит Сегал.
Задержанный 29-летний Аль-Хаммами утверждает, что рассчитал план до деталей. Нападение на второго пилота он отложил до момента, когда борт окажется над территорией Иордании — рядом с Израилем.
Так он хотел выполнить стандартный заход на посадку. В последние секунды полёта, когда уже не осталось бы шансов перехватить управление или остановить самолёт, он собирался направить лайнер в здание терминала.
Известно, что второй пилот Flydubai во время полёта ударил капитана аварийным топором и пытался перехватить управление. За два года до инцидента его отстранили от полётов из-за экстремистских взглядов. Позже ЧП на борту рейса FZ1073 из Дубая в Тель-Авив официально признали терактом. Следствие продолжается.
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