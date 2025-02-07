Porsche жены актёра Дениса Матросова столкнулся с машиной ДПС в Москве

Екатерина Бельская (Тархова), внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, убила деда и его жену, а после расчленила их тела, расфасовала фрагменты тел по мешкам и бочкам и выкинула их в мусорные баки, разъезжая по городу на такси. Часть останков обнаружили в квартире Тархова. Зачем девушка, воспитывающая шестилетнего сына, совершила такое жуткое преступление и как жила до этого, рассказывает «Радио 1».