Porsche жены актёра Дениса Матросова столкнулся с машиной ДПС в Москве

Денис Матросов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Porsche, принадлежащий жене актёра Дениса Матросова, столкнулся с полицейской машиной в Москве, в результате чего один из сотрудников ДПС оказался в тяжёлом состоянии.
По информации SHOT, инцидент произошёл сегодня около 11 утра. Водитель Porsche двигался на зелёный свет по Хотьковской улице в сторону МКАД, когда с включённой сиреной по Череповецкой проезжал сотрудник ГАИ. В результате столкновения пострадали два человека, один из которых — полицейский. Он находится в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают три бригады скорой помощи и шесть автомобилей ДПС.
По информации портала, Porsche зарегистрирован на Оксану Рудич-Каструбину, предпринимательницу и супругу актёра Дениса Матросова, известного по сериалам «Кармелита», «Две жизни» и «Остановка по требованию». В настоящее время Матросов руководит собственным театром, где его жена занимает должность директора. Также Оксана управляет своей клининговой компанией.
Журналистам удалось связаться с Матросовым. Он заверяет, что с его супругой всё в порядке.
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По информации портала, Porsche зарегистрирован на Оксану Рудич-Каструбину, предпринимательницу и супругу актёра Дениса Матросова, известного по сериалам «Кармелита», «Две жизни» и «Остановка по требованию». В настоящее время Матросов руководит собственным театром, где его жена занимает должность директора. Также Оксана управляет своей клининговой компанией.
Журналистам удалось связаться с Матросовым. Он заверяет, что с его супругой всё в порядке.
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Анастасия Хохлова