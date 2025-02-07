«У нас разные вкусы»: Водонаева посмеялась над Боней, запавшей на консультанта в автосалоне

Алена Водонаева и Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)
Виктория Боня показала мужчину, которого посчитала очень привлекательным, однако подруга Алена Водонаева ее выбор не оценила.
Девушки дружат со времен участия в шоу «Дом-2», где они сильно ссорились и даже дрались, однако позже они подружились.
Накануне Боня показала видео из автосалона, где симпатичный консультант презентовал ей автомобиль Porsche. Виктории отметила, что совсем не помнит, что именно рассказывал ей мужчина, так как была очарована его внешними данными.
При этом Водонаева в комментариях посмеялась над выбором подруги и порадовалась, что у них разные вкусы на мужчин.
В ответ Боня иронично напомнила про Степана Меньшикова, с которым в своем время встречались обе девушки.
Накануне Боня примерила на себя платье в стиле Бьянки Цензори.
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Накануне Боня показала видео из автосалона, где симпатичный консультант презентовал ей автомобиль Porsche. Виктории отметила, что совсем не помнит, что именно рассказывал ей мужчина, так как была очарована его внешними данными.
«Когда продавец-консультант в Porsche на столько хорош, что ты ничего не запомнила при покупке автомобиля», — написала под видео Боня.
При этом Водонаева в комментариях посмеялась над выбором подруги и порадовалась, что у них разные вкусы на мужчин.
«Как хорошо, что у нас разные вкусы. Я бы точно запомнила, что сказал этот чел», — посмеялась Водонаева.
В ответ Боня иронично напомнила про Степана Меньшикова, с которым в своем время встречались обе девушки.
Накануне Боня примерила на себя платье в стиле Бьянки Цензори.
Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)
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Элина Позднякова