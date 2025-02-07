«Это меня мотивировало»: Загитова раскрыла, что является для нее «похвалой»

Алина Загитова (Фото: instagram*/azagitova)
Спортсменку Алину Загитову, которая решила попробовать себя на просторах шоубиза, очень мотивировала похвала со стороны телеведущей Ольги Бузовой. Слова фигуристки приводит StarHit.
«Она меня поддерживала на «Ледниковом периоде». Говорила мне: «Давай, ты сможешь, молодец, у тебя все хорошо получается». Это меня мотивировало, конечно», — сказала Загитова.Она отметила, что Бузова смогла остаться человеком, несмотря на все нападки со стороны хейтеров. Кроме того, Загитову восхищает профессионализм Ольги.
«Она столько прошла. И не останавливается, идет дальше. При этом не стала циничным человеком, что очень важно», — добавила фигуристка.
По ее словам, она не хочет становиться профессиональной актрисой или певицей, но при этом желает попробовать свои силы в кинематографе.
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Никита Кротов