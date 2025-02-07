У актёра «Звезды пленительного счастья» Олега Стриженова случился инфаркт мозга

Фото: iStock/maxim4e4ek
У актёра фильма «Звезда пленительного счастья» Олега Стриженова случился инфаркт мозга. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 95-летнему артисту потребовалась экстренная госпитализация. При ишемическом инсульте, который ещё называют инфарктом головного мозга, происходит острое нарушение мозгового кровообращения.
Согласно информации канала, медикам удалось стабилизировать состояние Стриженова, после чего он находился под присмотром врачей около месяца. По словам его сына, Александра Стриженова, в настоящее время с актером все хорошо.
Читайте также:
«Я нашел пять предсмертных записок…» — певец Жека раскрыл страшную правду о самоубийстве жены Лизы
«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
«Я ее просил сделать несколько абортов»: разговоры о сексе с сыном, многочисленные романы и «клинические дуры» Игоря Верника
Екатерина Коршунова