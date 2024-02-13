Человеческие кости нашли под полом в квартире в центре Москвы

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Во время ремонта в одной из квартир в Москве были найдены останки человеческого скелета. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в Басманном районе столицы в жилом доме на улице Макаренко.
«По предварительной информации, при проведении работ по демонтажу перекрытий пола одной из квартир жилого дома по улице Макаренко обнаружены фрагменты скелетированных останков, предположительно принадлежащих человеку», — сообщает прокуратура.
Ранее скелет женщины в колготках нашли на чердаке жилого питерского дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак