В Москве американца приговорили к 21 году колонии за сексуальное насилие над детьми

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Савёловский суд Москвы вынес приговор гражданину США, который насиловал двух своих детей, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Суду удалось установить, что 66-летний гражданин США совершал сексуальное насилие над двумя детьми с января 2014 по март 2018 в своём доме в Соединённых Штатах. При этом, как американец оказался в России — не уточняется.
По результатам следственных действий, американца признали виновным в совершении «иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста». Сам подсудимый вину признавать отказался.
Гражданина Америки приговорили к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Читайте также:
Мизулина обратилась в СК по поводу блогерши, торгующей фото малолетней дочери
«Показал и потрогал»: В Москве курьер попытался совратить девочку в подъезде
Суд в Крыму приговорил к 20 годам колонии отца, насиловавшего старшую дочь
По результатам следственных действий, американца признали виновным в совершении «иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста». Сам подсудимый вину признавать отказался.
Читайте также:
Мизулина обратилась в СК по поводу блогерши, торгующей фото малолетней дочери
«Показал и потрогал»: В Москве курьер попытался совратить девочку в подъезде
Суд в Крыму приговорил к 20 годам колонии отца, насиловавшего старшую дочь
Евгения Парфентьева