Порядка двух тысяч человек пострадали в Ливане при массовой детонации пейджеров

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Число пострадавших в Ливане в результате детонации пейджеров достигло двух тысяч человек. Об этом сообщают местные СМИ.
По последним данным, пострадало порядка двух тысяч человек, среди них есть дети. Кроме того, появилась информация о погибшей маленькой девочке и двух членах «Хезболлы».
Восемь человек погибли, 200 получили ранения и в общей сложности 2800 пострадали в результате практически одновременных взрывов почти пяти тысяч пейджеров в Ливане и Сирии. Устройства взорвались в результате израильской кибератаки. Ряд СМИ сообщает, что пейджерами пользуется ливанское шиитское движение «Хезболла» в качестве закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию.
Ранее сообщалось, что во время взрывов пейджеров в Бейруте пострадал посол Ирана Моджтаба Хаменеи. Также ранения получили члены его семьи.
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Восемь человек погибли, 200 получили ранения и в общей сложности 2800 пострадали в результате практически одновременных взрывов почти пяти тысяч пейджеров в Ливане и Сирии. Устройства взорвались в результате израильской кибератаки. Ряд СМИ сообщает, что пейджерами пользуется ливанское шиитское движение «Хезболла» в качестве закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию.
Ранее сообщалось, что во время взрывов пейджеров в Бейруте пострадал посол Ирана Моджтаба Хаменеи. Также ранения получили члены его семьи.
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Элина Позднякова