«Посетить достопримечательности ценой ноги»: В Ленобласти зацепер попал под грузовой поезд

09 июля 2025, 22:11

В Ленинградской области юный зацепер лишился ноги, прокатившись на поезде

Фото: Istock/stereostok

Юноша, в попытке добраться до Санкт-Петербурга, залез на крышу вагона, но упал и серьёзно покалечился. Подробности сообщает транспортная полиция Северо-Западного федерального округа.