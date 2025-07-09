«Посетить достопримечательности ценой ноги»: В Ленобласти зацепер попал под грузовой поезд
Юноша, в попытке добраться до Санкт-Петербурга, залез на крышу вагона, но упал и серьёзно покалечился. Подробности сообщает транспортная полиция Северо-Западного федерального округа.
Инцидент случился на станции Мга в Ленинградской области. 19-летний парень забрался на вагон грузового поезда для дальнейшего путешествия, но не удержался и упал на железнодорожные пути. В результате падения, зацепер лишился части ноги.
Прибывшая скорая медицинская помощь доставила потерпевшего в Шлиссельбургскую городскую больницу. Врачи диагностировали у парня травматическую ампутацию голеностопа и стопы. Ему провели операцию.
Сотрудники транспортной полиции установили, что потерпевший приехал в северную столицу посмотреть достопримечательности. По факту травмирования молодого человека проводится проверка.
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