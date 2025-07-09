Пожилой уроженец Узбекистана изнасиловал двух школьниц в коровнике

09 июля 2025, 19:38

В Подмосковье пожилой мигрант изнасиловал двух девочек в коровнике

Фото: Istock/Ake Ngiamsanguan

В Подмосковье правоохранительные органы задержали пожилого мигранта, который изнасиловал двух девочек. Подробности сообщает источник РЕН ТВ.





Инцидент случился вечером 4 июля на даче «Поддубье-2». 61-летний мигрант заманил двух несовершеннолетних девочек в коровник и изнасиловал их.

«Девочкам по 13 лет, они учатся в седьмом классе. На даче находились с родителями», — сообщил собеседник.