Пожилой уроженец Узбекистана изнасиловал двух школьниц в коровнике

В Подмосковье пожилой мигрант изнасиловал двух девочек в коровнике
Фото: Istock/Ake Ngiamsanguan

В Подмосковье правоохранительные органы задержали пожилого мигранта, который изнасиловал двух девочек. Подробности сообщает источник РЕН ТВ.



Инцидент случился вечером 4 июля на даче «Поддубье-2». 61-летний мигрант заманил двух несовершеннолетних девочек в коровник и изнасиловал их.

«Девочкам по 13 лет, они учатся в седьмом классе. На даче находились с родителями», — сообщил собеседник.
Насильника оперативно задержали. Им оказался уроженец Узбекистана, приживавший в коровнике, где было совершено злодеяние. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

Ранее сообщалось о происшествии в Москве, где иностранный специалист совершил нападение на женщину с целью изнасилования. Потерпевшая спаслась от насильника, укусив его за «любопытную» часть тела.
Ольга Щелокова

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