Пожилой уроженец Узбекистана изнасиловал двух школьниц в коровнике
В Подмосковье пожилой мигрант изнасиловал двух девочек в коровнике
В Подмосковье правоохранительные органы задержали пожилого мигранта, который изнасиловал двух девочек. Подробности сообщает источник РЕН ТВ.
Инцидент случился вечером 4 июля на даче «Поддубье-2». 61-летний мигрант заманил двух несовершеннолетних девочек в коровник и изнасиловал их.
«Девочкам по 13 лет, они учатся в седьмом классе. На даче находились с родителями», — сообщил собеседник.Насильника оперативно задержали. Им оказался уроженец Узбекистана, приживавший в коровнике, где было совершено злодеяние. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».
Ранее сообщалось о происшествии в Москве, где иностранный специалист совершил нападение на женщину с целью изнасилования. Потерпевшая спаслась от насильника, укусив его за «любопытную» часть тела.