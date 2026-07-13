Посетитель бара в Приморье чуть не умер после того, как его напоили уксусом

13 июля 2026, 03:09

Посетитель бара в Андреевке выпил уксус и попал в реанимацию с химическими ожогами

Фото: iStock/MaximFesenko

В Приморье посетитель бара выпил уксус вместо алкоголя и едва не погиб — мужчина попал в реанимацию с химическими ожогами. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.