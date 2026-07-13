Посетитель бара в Приморье чуть не умер после того, как его напоили уксусом
В Приморье посетитель бара выпил уксус вместо алкоголя и едва не погиб — мужчина попал в реанимацию с химическими ожогами. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошёл в популярном туристическом селе Андреевка. Местный житель отдыхал с друзьями, когда его пригласили поучаствовать в конкурсе на угадывание напитка. Сделав глоток, он начал задыхаться и попытался промыть рот в туалете, но легче не стало. Пострадавшему вызвали скорую, однако, когда его состояние стало стремительно ухудшаться, друзья вызвались самостоятельно довезти мужчину до больницы.
Врачи диагностировали у пациента химические ожоги трахеи, гортани, желудка и полости рта. Пострадавшего сразу поместили в реанимацию, поскольку его жизнь была под угрозой. Сейчас мужчину выписали, впереди у него около полугода лечения и восстановления. Гражданин обратился к администрации бара по поводу инцидента, но, согласно материалу, ответа пока не получил.
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