Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели мальчика в больнице Севастополя
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти мальчика в медицинском учреждении Севастополя. Об этом 12 июля сообщили в Telegram-канале «Следком».
Ранее в соцсетях распространилась информация, что ребёнок, страдавший тяжёлыми заболеваниями, долгое время находился в больнице без надлежащего присмотра со стороны персонала. По некоторым данным, он был крайне истощён незадолго до своей смерти.
Следственные органы СК по Крыму и Севастополю уже возбудили уголовное дело. Председатель СК России дал поручение руководителю регионального подразделения Владимиру Терентьеву подготовить отчёт о следственных действиях в отношении инцидента и всех установленных обстоятельствах случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Уфе на базе отдыха произошёл конфликт между отдыхающими, который перерос в драку и стрельбу. В потасовке участвовали около 15 человек.
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