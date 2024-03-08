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Посетитель «Ленты» свалил стеллаж с алкоголем, ранив посетительницу осколками

В Екатеринбурге посетитель «Ленты» свалил стеллаж с алкоголем
08 марта 2024, 19:25
Фото: iStock/pada smith

Фото: iStock/pada smith

Посетитель супермаркета «Лента» в Екатеринбурге свалил стеллаж с алкоголем, одной из посетительниц расцарапало лицо осколками от бутылок. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

Отмечается, что инцидент произошёл в пятницу утром. Один из покупателей облокотился на стеллаж с алкоголем, после чего он весь рухнул. Женщина, находившаяся рядом, пострадала от прилетевших осколков бутылок. У неё ушиб и царапины на лице и руках. Сотрудники магазина оперативно вызвали ей скорую помощь.

Также руководство магазина преподнесло пострадавшей небольшой подарок в качестве компенсации.

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#алкоголь
#магазин
#инцидент
#пострадавший
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В Подмосковье женщина расплатилась за убийство мужа банкнотами банка приколов
08 марта 2024, 19:05

Фото: iStock/SergeyChayko

В Подмосковье женщина расплатилась с любовником за убийство мужа банкнотами банка приколов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошёл в Селятино. 38-летняя Виорика устала от семейной жизни, при этом разводиться с мужем не хотела. Тогда она рассказала любовнику Ринату будто муж бьёт её и мучает и пообещала, что останется с ним, если он убьёт её мужа. Также она пообещала заплатить ему около двух миллионов рублей.

Ринат согласился и убил мужа любовницы, ударив его топором по голове. Затем ещё нанёс удар в шею ножом, чтобы добить.

Затем он пришёл за вознаграждением, но вместо реальных денег получил бачку билетов банка приколов.

Ринат не сразу заметил, что его обманули. Но ничего сделать не успел, поскольку полицейские задержали его и Виорику. В их отношении было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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#подмосковье
#убийство
#уголовное инцидент
#полицейские
#удар
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Пять человек погибли в Газе при сбросе гуманитарной помощи в толпу
08 марта 2024, 18:41

Фото: iStock/timyee

В сектор Газа доставили очередную гуманитарную помощь. На этот раз не наземным транспортом, а авиацией, сообщает телеканал Al Hadath.
По сообщению телеканала, управление гражданской обороны палестинского анклава после сброса коробок с помощью, выяснила, что ими убило пять человек. Вылетевшие из самолёта коробки пришлись на головы поджидающих внизу палестинцев.

«Пять человек погибли, несколько получили ранения после того, как коробки с гуманитарной помощью упали с воздуха на толпу беженцев в северной части Газы», - сообщил телеканал в эфире.
В связи с очень тяжёлой гуманитарной ситуацией 8 марта целый ряд стран, включающий в себя Германию, ОАЭ, Италию, Грецию, США, Великобританию и Еврокомиссию, заключили соглашение о создании в сектор Газа дополнительного гуманитарного морского коридора на Кипре. Подписавшие его страны уверены, что защита гражданского населения в анклаве – основной принцип международного гуманитарного права, который требует уважения.

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#сектор газа
#гуманитарная помощь
#смерть
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В Петербурге школьник сломал позвоночник на батуте в торговом центре
08 марта 2024, 17:52

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Санкт-Петербурге школьник сломал позвоночник на батуте в торговом центре, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, инцидент произошёл 2 марта в торговом центре у парка 300-летия Петербурга.

10-летний мальчик пожаловался на боль в спине, после того как провёл время на батутах в ТЦ. Ребёнка госпитализировали. Врачи диагностировали у школьника компрессионный перелом 1-го, 5-го и 8-го позвонков.

Сейчас состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Иных подробностей случившегося пока не приводится.

Ранее в у братского захоронения в Ленинградской области обнаружили спортивную сумку с расчленённым телом.

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#санкт-петербург
#школьник
#больница
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Полиция Берлина обнаружила у бывшей участницы RAF 1,2 килограмма золота
08 марта 2024, 17:06

Фото: iStock/Rost-9D

В Берлине у бывшей участницы террористического движения «Фракция Красной армии» обнаружили 1,2 килограмма золота и гранатомёт, об этом сообщает Spiegel.
«Следователи обнаружили в квартире экс-террористки Даниэлы Клетте пистолет, связанный с ограблением 40-летней давности, и 1,2 килограмма золота», — уточнили в издании.

Помимо этого, полицейские обнаружили у террористки спрятанный гранатомёт, автомат Калашникова, 40 тысяч евро, а также несколько удостоверений личности.

О задержании Клетте стало известно 27 февраля. Женщину безуспешно разыскивали на протяжении 30 лет. Подробнее о преступлениях, которые она совершила в составе «Фракции Красной армии», читайте в материале «Радио 1».

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В Испании задержали 12 подозреваемых в распространении детской порнографии

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«Вы не летите»: Россиян начали массово снимать с рейсов Turkish Airlines
#германия
#террористы
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В Испании задержали 12 подозреваемых в распространении детской порнографии
08 марта 2024, 15:29

Фото: iStock/NATALIA DE LA RUBIA

Испанская полиция задержала 12 человек, подозреваемых в распространении детской порнографии и развращении несовершеннолетних, об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.
«Агенты гражданской гвардии и национальной полиции в рамках совместной операции задержали в общей сложности 12 человек за возможные преступления, связанные с хранением и распространением детской порнографии и развращением несовершеннолетних», — сообщили в министерстве внутренних дел испанского королевства.

По информации ведомства, о сообществе с порнографией и заявлениями, разжигающими межнациональную вражду, стало известно ещё в ноябре 2023 года.

В результате, полиции удалось вычислить и задержать 14-летнего подростка, который управлял этим самым сообществом со своего компьютера.

Отмечается, что под следствием в рамках этого дела находятся ещё 44 человека.

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#испания
#педофилия
#полиция
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«Вы не летите»: Россиян начали массово снимать с рейсов Turkish Airlines
Россиян массово снимают с рейсов Turkish Airlines без объяснения причин
08 марта 2024, 13:44

Фото: iStock/TRAVELARIUM

Турецкая компания Turkish Airlines стала массово снимать с рейсов пассажиров с российскими паспортами. С одной из пострадавших поговорил Telegram-канал Baza.
По словам собеседницы СМИ, они с супругом потратили на билеты Стамбул — Буэнос-Айрес более пяти тысяч долларов, собрали все необходимые документы, однако, их всё равно сняли с рейса.

Она также рассказала, что позже на сайте авиакомпании появилось сообщение о дополнительных проверках при перелётах в страны Латинской Америки, однако, по её словам, все необходимые документы у них были при себе.

Женщина заявила, что при посадке на борт проводник увидел их российские паспорта и заявил — «Вы не летите».

На видеоролике, который попал в распоряжение Baza, сотрудник авиакомпании сообщает, что пассажира не допустят на борт из-за отсутствия обратного билета.

Всего с рейса Стамбул — Буэнос-Айрес сняли десять россиян.

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#самолет
#турция
#авиакомпания
#россияне
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Девять лыжниц попали в больницу после массового завала на гонке в Сочи
08 марта 2024, 13:41

Фото: iStock/wutwhanfoto

Девять лыжниц получили травмы и были госпитализированы из-за массового завала во время гонки в Сочи, которая проводилась, несмотря на сильную снежную бурю. Об этом в беседе с ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Отмечается, что инцидент произошёл недалеко от Красной поляны во время забега на 10 километров в рамках зимней Спартакиады учащихся. Пройдя один из спусков спортсменки попали в массовый завал, после чего начали падать друг на друга.

Всего под завал попали 15 лыжниц, которые не добрались до финиша. Девять из них были госпитализированы с травмами рук, ног и открытыми переломами.

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#лыжи
#сочи
#спорт
#госпитализация
#инцидент
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Посольство США: В ближайшие 48 часов в Москве экстремисты устроят атаки
08 марта 2024, 09:51

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В ближайшие 48 часов в Москве экстремисты планируют устроить атаки, такая информация опубликована на официальном сайте столичного посольства США.
«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют нанести удары по массовым мероприятиям в Москве, в том числе по концертам, и гражданам США следует избегать больших скоплений людей в течение следующих 48 часов», — сообщается на сайте американского посольства.

Американских граждан, находящихся в Москве, призвали избегать больших скоплений людей и пристально следить за обновлением новостных сводок. При этом, о каких именно экстремистах идёт речь, в американском представительстве не уточнили.

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#москва
#экстремизм
#атака
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У братского захоронения в Ленобласти нашли сумку с расчленённым телом
08 марта 2024, 08:45

Фото: iStock/aga7ta

У братского захоронения в Ленинградской области обнаружили спортивную сумку с расчленённым телом, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации СМИ, шокирующая находка была обнаружена в СНТ «Надежда» поселка Симагино Выборгского района.

«Мужчина нашел сумку, решил позвонить правоохранителям. Те приехали, проверили, нашли внутри расчлененного человека», — рассказал собеседник издания.

Он также отметил, что обнаруженные останки, судя по всему, давние. Труп уже начал гнить.

В настоящий момент в случившемся разбираются правоохранительные органы. Личность погибшего устанавливается.

Напомним, резонансное убийство произошло и в Москве в октябре минувшего года. Тогда в ванной комнате коммунальной квартиры обнаружили расчленённое женское тело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ленинградская область
#труп
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