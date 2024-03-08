Посетитель «Ленты» свалил стеллаж с алкоголем, ранив посетительницу осколками

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Посетитель супермаркета «Лента» в Екатеринбурге свалил стеллаж с алкоголем, одной из посетительниц расцарапало лицо осколками от бутылок. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».
Также руководство магазина преподнесло пострадавшей небольшой подарок в качестве компенсации.
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Анастасия Чинкова