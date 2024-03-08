В Подмосковье женщина расплатилась за убийство мужа банкнотами банка приколов

Девять лыжниц получили травмы и были госпитализированы из-за массового завала во время гонки в Сочи, которая проводилась, несмотря на сильную снежную бурю. Об этом в беседе с ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.