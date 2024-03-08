В Подмосковье женщина расплатилась за убийство мужа банкнотами банка приколов

Фото: iStock/SergeyChayko
В Подмосковье женщина расплатилась с любовником за убийство мужа банкнотами банка приколов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошёл в Селятино. 38-летняя Виорика устала от семейной жизни, при этом разводиться с мужем не хотела. Тогда она рассказала любовнику Ринату будто муж бьёт её и мучает и пообещала, что останется с ним, если он убьёт её мужа. Также она пообещала заплатить ему около двух миллионов рублей.
Ринат согласился и убил мужа любовницы, ударив его топором по голове. Затем ещё нанёс удар в шею ножом, чтобы добить.
Затем он пришёл за вознаграждением, но вместо реальных денег получил бачку билетов банка приколов.
Ринат не сразу заметил, что его обманули. Но ничего сделать не успел, поскольку полицейские задержали его и Виорику. В их отношении было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Читайте также:
Россиянин зарубил брата мачете и сжёг, чтобы перестать выпивать
Пропавшая жительница Москвы найдена мёртвой в квартире подруги
Россиянина приговорили к 24 годам лишения свободы за насилие над родными детьми
Ринат согласился и убил мужа любовницы, ударив его топором по голове. Затем ещё нанёс удар в шею ножом, чтобы добить.
Ринат не сразу заметил, что его обманули. Но ничего сделать не успел, поскольку полицейские задержали его и Виорику. В их отношении было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Читайте также:
Россиянин зарубил брата мачете и сжёг, чтобы перестать выпивать
Пропавшая жительница Москвы найдена мёртвой в квартире подруги
Россиянина приговорили к 24 годам лишения свободы за насилие над родными детьми
Анастасия Чинкова