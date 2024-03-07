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Жителям Подмосковья рассказали о мошенничестве с помощью голосовых сообщений

07 марта 2024, 11:19
Фото: iStock/Userba011d64_201

Фото: iStock/Userba011d64_201

Способ выманить деньги с помощью голосовых сообщений из мессенджеров начали использовать мошенники, об этом жителей Подмосковья предупредили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Злоумышленники взламывают аккаунт в мессенджере, изучают переписку человека с родственниками и друзьями, а потом начинают общаться от его имени. Чтобы не вызвать сомнения у потенциальной жертвы, первые сообщения после взлома продолжают предыдущую переписку, и только потом мошенник переходит к просьбе перевести ему деньги.

«Для убедительности мошенники используют старые голосовые сообщения, из которых при помощи искусственного интеллекта создают новые записи», — отмечается в сообщении.

Пользователей Telegram, WhatsApp и Viber просят быть внимательными, проверять информацию в мессенджерах по другим каналам связи, а также удалять голосовые сообщения после прослушивания.

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#подмосковье
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Протестующие фермеры завалили набережную Праги навозом
07 марта 2024, 11:03

Фото: iStock/Maren Winter

Недовольные недостаточными мерами поддержки со стороны государства, фермеры из Чехии решили привлечь внимание к своим требованиям, рассыпав навоз на набережной Эдварда Бенеша в Праге. Об этом сообщила пражская полиция в соцсети Х.
В результате необычного протеста набережная столицы Чешской республики оказалась заблокирована для проезда общественного и личного транспорта. Теперь чешской полиции приходится работать над устранением проблем на дороге, водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.

Водителя, который привез удобрение и вывалил на проезжую часть, задержали. Полиция подозревает шофёра в совершении нескольких правонарушений, хотя подробности не разглашаются.

Фермеры уже неоднократно высказывали свои требования и протестовали против отсутствия должной поддержки сельского хозяйства в Чехии. В этот раз они объединились и пригнали в Прагу несколько сотен тракторов и другой сельхозтехники со всех уголков страны. Их требования включают возвращение прежнего уровня налога на землю, поддержку трудовой занятости в сельской местности, помощь животноводческим хозяйствам и защиту интересов аграриев в связи с торговым соглашением ЕС с Украиной.

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#ес
#чехия
#фермер
#происшествие
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Российский пенсионер пытался перевезти в машине 22 заряда взрывчатого вещества
В Татарстане остановили машину, набитую 22 зарядами взрывчатого вещества
07 марта 2024, 10:55

Фото: iStock/Thank you for your assistant

На трассе в Татарстане остановили машину, набитую 22 зарядами взрывчатого вещества. Об этом сообщает Telegram-канал Mаsh.
За рулём находился обычный пенсионер, следовавший из Москвы в Хабаровск. Он не смог объяснить, откуда в его автомобиле взрывчатое вещество.

Отмечается, что находку обнаружили в личных вещах в багажнике. Там лежали шесть предметов цилиндрической формы, начиненных смесью тротил-гексогеном. В каждом предмете было по 400 грамм вещества, в общей сложности – 2,4 килограмма.

Позднее под задними сиденьями обнаружили ещё 16 цилиндров со взрывчаткой.

64-летнего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте, хранении и перевозке взрывчатых веществ.

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#взрывчатка
#автомобиль
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#уголовное дело
#задержание
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Мать в Люберцах оставила дома детей, и они задохнулись при пожаре
07 марта 2024, 10:29

Фото: iStock/Elena Boltunova

В Люберцах завершилось расследование уголовного дела, связанного с гибелью двоих детей в результате пожара. Об этом сообщили в СК России по Московской области.
Обвиняемая, 32-летняя местная жительница, оставила двух своих детей в частном доме и пошла в гости к соседке. Пока её не было, начался пожар, который привёл к трагическим последствиям.

Согласно заключению пожарной экспертизы, огонь возник из-за нагретых элементов аппарата газового водонагревателя, которые привели к воспламенению деревянных деталей строения дома. Нагреватель находился в котельном помещении на первом этаже.
Когда мать вернулась домой, она обнаружила малышей без признаков жизни от воздействия угарного газа. Реанимировать детей не удалось.

Женщину обвинили по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело передано в суд. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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В подмосковном салоне красоты, где снимали обнажённых клиенток, прошли обыски
07 марта 2024, 10:02

Фото: istock / photographer

В салоне красоты в Щёлково, где со скрытой камерой снимались видео обнажённых клиенток, прошли обыски. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Бывшая сотрудница студии «О-ля-ля» рассказала изданию, что владелец Евгений часто звал своих бывших подчинённых на эпиляцию с приятной скидкой. Он также часто проявлял знаки внимания к подчиненным-девушкам.

По информации канала, выложить скандальные кадры могла одна из бывших сотрудниц салона. Хозяин поругался с девушкой и она ушла, переменив часть посетительниц. Также бывшие сотрудники утверждают, что Евгений знал про камеру, а персоналу говорил, что датчик для пожарной безопасности.

Работницы поверили начальнику, а вечером в «О-ля-ля» прошли обыски. Мужчина отказался давать комментарии журналистам и пытался скрыть лицо капюшоном. После оперативных мероприятий владелец заведения, предположительно, уехал со своей женой.

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В Минздраве сообщили о крайне тяжёлом состоянии пострадавших на ТЭЦ в Шагонаре

Молодой рецидивист из Мытищ попался на краже акустической системы

В исправительной колонии города Пугачёва осужденные устроили погром
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#видео
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#мужчина
#сотрудники
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В Минздраве сообщили о крайне тяжёлом состоянии пострадавших на ТЭЦ в Шагонаре
Минздрав: двое пострадавших в Шагонаре находятся в крайне тяжелом состоянии
07 марта 2024, 09:13

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после ЧП на ТЭЦ в тувинском Шагонаре.
По сообщениям ведомства, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Ещё шестеро – в тяжёлом.

В настоящее время они все проходят лечение в Красноярске, куда были экстренно доставлены с ожогами разной степени и отравлением угарным газом.

Днём ранее глава республики Тыва Владислав Ховалыг сообщал, что на Шагонарской ТЭЦ произошёл взрыв, после которого вспыхнул пожар. Отмечалось, что пострадали как минимум 14 человек. Позднее стало известно о пропавших без вести. На место оперативно прибыли спецслужбы, был создан оперативный штаб.

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#тэц
#пожар
#взрыв
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#больница
#ожоги
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Молодой рецидивист из Мытищ попался на краже акустической системы
07 марта 2024, 09:13

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Акустическую систему украли в магазине электроники на Коммунистической улице в городе Мытищи, по подозрению в краже полиция задержала 21-летнего ранее судимого местного жителя, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник, дождавшись, когда из торгового зала выйдет консультант, забрал с полки акустическую систему и ушёл из магазина», — говорится в сообщении.
Полицейские сумели установить маршрут похитителя и задержали его по месту жительства. Молодой человек рассказал, что похищенное он продал, а деньги потратил.

Против задержанного завели дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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В исправительной колонии города Пугачёва осужденные устроили погром

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#мытищи
#кража
#полиция
#криминал
#происшествие
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В исправительной колонии города Пугачёва осужденные устроили погром
07 марта 2024, 08:52

Фото: iStock/Thomasaf

В исправительной колонии №4 города Пугачёва, расположенной в Саратовской области, произошел инцидент, в результате которого осуждённые демонстративно устроили погром имущества. Как сообщили в пресс-службе областного управления ФСИН России, нарушение порядка произошло 6 марта.
Основным инициатором инцидента стал осуждённый Г., который является злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. У него уже было 54 взыскания, и он содержится в отряде со строгими условиями отбывания наказания. Мужчина наотрез отказался выполнять требования сотрудников администрации учреждения. Они требовали у заключённого выдать запрещенный в колонии предмет.

Несколько других осуждённых поддержали действия Г. и повредили имущество, сломав окна и отсекающие двери в отряде. После профилактических мер заключённые, устроившие потасовку и погром, отказались продолжать бунт.

В настоящее время проводится оценка размера причиненного материального ущерба. Сотрудники администрации контролируют обстановку в учреждении, и исправительная колония продолжает работать в штатном режиме.

ИК №4 в Пугачёве уже привлекала внимание СМИ в марте 2021 года, когда из неё был освобождён «скопинский маньяк» Виктор Мохов, который отбывал долгий срок за похищение и изнасилование двух девушек. Однако Мохов снова оказался на скамье подсудимых по новому делу об убийстве, совершенном в его доме в августе 2022 года. Ему предъявляют обвинение в укрывательстве убийства.

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#имущество
#колония
#сотрудники
#фсин
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Два моряка в Красном море впервые погибли от атаки хуситов
07 марта 2024, 08:09

Фото: istockphoto/Wirestock

Атака йеменских хуситов на судно True Confidence в Аденском заливе привела к трагической гибели двух членов экипажа, сообщило посольство Великобритании. До этого случая человеческих жертв во время нападений не было.
Судно было атаковано и в результате возник пожар. На борту True Confidence находились 20 моряков, их охраняли три вооружённых человека.

«Не менее двух невинных моряков погибли. Это стало печальным, но неизбежным следствием безрассудного запуска хуситами ракет в направлении международных судов», — сообщается на странице посольства в соцсети Х.
Важно отметить, что хуситы в своем заявлении неправильно назвали судно американским. CNN сообщает, что на самом деле сухогруз принадлежит либерийской организации и находится под управлением Греции. True Confidence выполнял задачу перевозки металлопродукции и грузовиков из Китая в Саудовскую Аравию.

Дипломатическое представительство Великобритании выразило соболезнования родным и близким погибших моряков и призвало хуситов прекратить атаки на корабли в Аденском заливе. Это не первый случай нападений на суда в этом регионе, и безопасность мореплавания важна для всех стран, участвующих в международной торговле.

По данным агентства Reuters, в результате атаки йеменских боевиков без вести пропали как минимум три члена экипажа судна, а еще четверо получили серьезные ожоги. Источники сообщают, что атакованное судно, возможно, было брошено.

Йеменские хуситы производят атаки судов в Красном море с начала осени 2023 года. Это стало ответом группировки на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа».

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#йемен
#корабль
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В Бразилии в холодильнике нашли труп женщины, зарезанной любовником её дочери
07 марта 2024, 05:28

Фото: iStock/Magson_Alves_de_Paiva

Бразильские власти обнаружили мёртвое и разлагающееся тело женщины внутри холодильника после того, как она была убита бойфрендом своей дочери, сообщила гражданская полиция Алагоаса.
По информации британской газеты Daily Mail, 44-летняя Флавия душ Сантуш была убита в результате драки со своей 13-летней дочерью и ее 22-летним бойфрендом в ее доме в северо-восточном городе Масейо.

Как рассказал начальник гражданской полиции Алагоаса Тьяго Прадо, душ Сантуш была разгневана вечером в прошлую пятницу, когда она пришла домой с работы и столкнулась с бойфрендом своей дочери, которому она ранее запретила посещать их дом. Возникший по этому поводу спор перерос в насилие, и в ходе драки бойфренд дочери Флавии несколько смертельных ударов ножом «в область черепа, шеи и груди». После этого девочка и её бойфренд смыли кровь с пола и отправились спать в специально снятый ими для проживания дом.

Отец бойфренда девушки помог им обоим поместить тело душ Сантуш, завернутое в одеяло, в холодильник и продержал там труп до вторника, после чего он приказал своему сыну вынести тело из дома.

Бразильскую полицию привел к заброшенному холодильнику водитель, которого наняли для перевозки тела Флавии душ Сантуш в лесную местность примерно в восьми милях от ее дома. Он заподозрил неладное, когда увидел, что холодильник обмотан скотчем.

Тьяго Прадо рассказал бразильскому новостному изданию G1, что девочка пыталась скрыть преступление, выдавая себя за свою мать и отправляя сообщения через WhatsApp людям, которые ее знали.

В итоге полиция арестовала 13-летнюю дочь покойной и её 22-летнего бойфренда, которого обвиняет в убийстве, сокрытии трупа и растлении несовершеннолетней. Отец последнего также был арестован за помощь в сокрытии тела Флавии душ Сантуш.

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