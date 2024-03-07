Жителям Подмосковья рассказали о мошенничестве с помощью голосовых сообщений

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Способ выманить деньги с помощью голосовых сообщений из мессенджеров начали использовать мошенники, об этом жителей Подмосковья предупредили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Злоумышленники взламывают аккаунт в мессенджере, изучают переписку человека с родственниками и друзьями, а потом начинают общаться от его имени. Чтобы не вызвать сомнения у потенциальной жертвы, первые сообщения после взлома продолжают предыдущую переписку, и только потом мошенник переходит к просьбе перевести ему деньги.
Пользователей Telegram, WhatsApp и Viber просят быть внимательными, проверять информацию в мессенджерах по другим каналам связи, а также удалять голосовые сообщения после прослушивания.
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«Для убедительности мошенники используют старые голосовые сообщения, из которых при помощи искусственного интеллекта создают новые записи», — отмечается в сообщении.
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Лев Каштанов