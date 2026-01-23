В подмосковном Пушкине подросток угрожал зарезать водителя автобуса после драки

23 января 2026, 06:40

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В подмосковном Пушкине водитель автобуса вступил в драку с подростком, который оскорбил его неприличным жестом. Об этом 23 января сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ», выкладывая видео с места происшествия.





Конфликт начался, когда группа подростков не успела войти в закрывающиеся двери автобуса. Один парень начал бить рюкзаком по стёклам салона, а на замечание водителя ответил просто — показал ему средний палец.



