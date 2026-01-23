В подмосковном Пушкине подросток угрожал зарезать водителя автобуса после драки
В подмосковном Пушкине водитель автобуса вступил в драку с подростком, который оскорбил его неприличным жестом. Об этом 23 января сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ», выкладывая видео с места происшествия.
Конфликт начался, когда группа подростков не успела войти в закрывающиеся двери автобуса. Один парень начал бить рюкзаком по стёклам салона, а на замечание водителя ответил просто — показал ему средний палец.
Возмущенный мужчина зашел в салон к пассажирам, где напал на подростка и начал выталкивать его на улицу. Там потасовка продолжилась. Юноша оказался на земле у колес транспортного средства, и один наблюдателей начал пинать водителя по голове, чтобы парень смог подняться.
Подросток встал с земли и кринкул, что «пырнет ножом» своего оппонента. Очевидцы пытались его успокоить. Судя по кадрам, парень сопротивлялся не сильно. Водитель вызвал полицию.
Следственный комитет организовал проверку после информации, что сам водитель во время инцидента достал похожий на нож предмет. Мужчину временно отстранили от работы. Вскоре его вызовут на комиссию по безопасности дорожного движения.