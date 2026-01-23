В одной из школ Казани записывают посетителей туалета

23 января 2026, 12:58

В казанской школе №18 записывают в тетрадь посетителей туалета

Фото: istockphoto/DenBoma

В казанской школе №18, где раньше развешивали муляжи камер, теперь фиксируют всех, кто заходит в туалет. Об этом сообщил телеграм-канал «Жесть Казани».