В одной из школ Казани записывают посетителей туалета
В казанской школе №18, где раньше развешивали муляжи камер, теперь фиксируют всех, кто заходит в туалет. Об этом сообщил телеграм-канал «Жесть Казани».
Как рассказывают ученики, прямо у входа в уборную дежурит учитель с тетрадью. Записывает фамилию, класс и отмечает время, проведённое внутри. Можно ли пройти без отметки, дети не уверены — проверять пока не решались.
Школьники предполагают, что такой «пост» ввели для борьбы с курением. Директор Рина Бадриева эту версию не подтвердила и не опровергла — после вопроса она положила трубку.
