Вынесен приговор организаторам нелегальной экскурсии по Неглинке

Фото: istockphoto/OlFedv
Организаторы нелегальной экскурсии, в результате которой погибли восемь человек, Александр Ким и Никита Дубас получили 5,5 и 8,5 года колонии соответственно. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента из-зала суда.
«Назначить Киму 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Никите Дубасу — 8,5 года заключения», — озвучила приговор судья.
Суд частично удовлетворил иски потерпевших, с фигурантов взыскали 14 миллионов рублей и судебные издержки, пять человек отказались от своих исковых требований. Подсудимым зачли время, проведенное под арестом на время рассмотрения дела и предварительного разбирательства.
Группа из восьми человек погибла на прогулке по столичным коллекторам Неглинки 20 августа 2023 года.
Читайте также:
В порту Бендер-Аббаса в Иране произошел взрыв, названы причины
Обвиняемого в подрыве генерала Москалика отправили в СИЗО на 2 месяца
Обладательнице титула «Мисс Россия» грозит тюремное заключение
Никита Кротов